Суть важнее дорожек: Песков объяснил, как сравнивать приём Путина и Трампа у Си

Главная ценность встреч мировых лидеров — не в церемониальной помпе, а в содержании диалога. В этом плане можно сравнить, какими разными получились переговоры главы КНР Си Цзиньпина с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сравнивать протоколы и атрибутику церемоний встреч Владимира Путина с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом особого смысла нет.

«Есть смысл анализировать именно содержание встреч. Оно не всегда очевидно на первый взгляд, но именно внутреннее содержание имеет наибольшее значение», — пояснил Песков.

Он добавил, что, конечно, для восточных стран, а Россия частично относится к таковым, важна и церемониальная часть: она несёт культурный и символический смысл. Однако при изучении сказанных в узком составе фраз обе стороны демонстрируют серьёзное отношение к сути обсуждения и взаимным обязательствам.