Суть важнее дорожек: Песков объяснил, как сравнивать приём Путина и Трампа у Си
Главная ценность встреч мировых лидеров — не в церемониальной помпе, а в содержании диалога. В этом плане можно сравнить, какими разными получились переговоры главы КНР Си Цзиньпина с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, сравнивать протоколы и атрибутику церемоний встреч Владимира Путина с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом особого смысла нет.
«Есть смысл анализировать именно содержание встреч. Оно не всегда очевидно на первый взгляд, но именно внутреннее содержание имеет наибольшее значение», — пояснил Песков.
Он добавил, что, конечно, для восточных стран, а Россия частично относится к таковым, важна и церемониальная часть: она несёт культурный и символический смысл. Однако при изучении сказанных в узком составе фраз обе стороны демонстрируют серьёзное отношение к сути обсуждения и взаимным обязательствам.
Напомним, что с 13 по 15 мая, в Пекине находился президент США Дональд Трамп, а Владимир Путин прилетел в Китай вчера вечером. Там российский лидер отметил, что сотрудничество РФ и КНР является примером межгосударственного взаимодействия. Стороны уже продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
