18 мая, 13:20

Ушаков: Связи между визитами Трампа и Путина в Китай нет

Обложка © Life.ru, © ТАСС / AP

В Кремле заявили, что визит российского лидера Владимира Путина в Китай никак не связан с поездкой президента США Дональда Трампа в КНР. Об этом журналистам сообщил помощник главы РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

По его словам, Москва и Пекин заранее согласовывают график переговоров. Дата визита Путина была определена ещё в феврале, задолго до появления возможных спекуляций о связи с поездкой американского президента.

Ушаков напомнил, что в начале года российский и китайский лидеры обычно проводят телефонный разговор или контакт по видеосвязи. Во время такого общения они подводят итоги предыдущего года и намечают планы дальнейшего развития отношений.

После видеосвязи Владимира Путина и Си Цзиньпина 4 февраля 2026 года стороны в течение нескольких дней согласовали поездку российского президента в Пекин. Датой переговоров было выбрано 20 мая. Таким образом, в Кремле подчеркнули: никаких увязок между визитами Путина и Трампа в Китай нет, а график российско-китайских контактов формировался в рамках отдельной двусторонней повестки.

«Исключительная честь»: Вучич отправится к Си Цзиньпину вслед за Трампом и Путиным

Ранее политолог объяснял, почему Трамп мог поспешить с визитом в Китай перед поездкой Владимира Путина. По его оценке, американский лидер пытался перехватить инициативу и опередить российского президента на китайском направлении. Однако сама поездка главы Белого дома не должна изменить программу российско-китайских переговоров. Встреча Путина и Си Цзиньпина готовилась заранее и будет проходить по отдельной деловой повестке.

Николь Вербер
