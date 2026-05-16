«Исключительная честь»: Вучич отправится к Си Цзиньпину вслед за Трампом и Путиным

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нанесёт государственный визит в Китай после президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил в субботу в обращении к гражданам.

«Ожидаем окончательное подтверждение, вижу, что президент Путин едет в КНР 19–20 мая, это анонсировано. Через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с председателем Си Цзиньпином», — сказал сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что Белград получит «исключительную честь» провести официальные переговоры с китайским руководством после визитов лидеров двух мировых держав. Сербия традиционно поддерживает тесные отношения с Москвой и Пекином, несмотря на давление со стороны Брюсселя.

Ранее в Кремле сообщили, что предстоящая встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине может затронуть широкий круг международных и двусторонних вопросов. Лидеры двух стран обсудят итоги недавних переговоров главы Китая с президентом США Дональдом Трампом.