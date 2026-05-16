Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 11:07

«Исключительная честь»: Вучич отправится к Си Цзиньпину вслед за Трампом и Путиным

Вучич заявил, что отправится в Китай после визитов Трампа и Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нанесёт государственный визит в Китай после президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом он сообщил в субботу в обращении к гражданам.

«Ожидаем окончательное подтверждение, вижу, что президент Путин едет в КНР 19–20 мая, это анонсировано. Через несколько дней после этого мы отправимся в Китай на переговоры с председателем Си Цзиньпином», — сказал сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что Белград получит «исключительную честь» провести официальные переговоры с китайским руководством после визитов лидеров двух мировых держав. Сербия традиционно поддерживает тесные отношения с Москвой и Пекином, несмотря на давление со стороны Брюсселя.

СМИ выяснили, что Си Цзиньпин рассказал Трампу о Путине
СМИ выяснили, что Си Цзиньпин рассказал Трампу о Путине

Ранее в Кремле сообщили, что предстоящая встреча Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине может затронуть широкий круг международных и двусторонних вопросов. Лидеры двух стран обсудят итоги недавних переговоров главы Китая с президентом США Дональдом Трампом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Си Цзиньпин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar