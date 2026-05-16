СМИ выяснили, что Си Цзиньпин рассказал Трампу о Путине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время экскурсии для президента США Дональда Трампа в правительственной резиденции Чжуннаньхай упомянул российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, Трамп спросил Си, часто ли тот проводит экскурсии для иностранных лидеров. Китайский лидер ответил, что делает это крайне редко, после чего с улыбкой заметил: «Например, здесь был Путин».

Автор материала считает, что даже такой короткий эпизод можно рассматривать как демонстрацию особых отношений между Пекином и Москвой на фоне соперничества Китая и США.

Ранее портал Daily Beast раскритиковал визит Трампа в Китай, заявив, что американский президент не добился заметных результатов по ключевым вопросам переговоров — от технологий и тарифов до редкоземельных металлов и Ближнего Востока.