Не «силовое» рукопожатие: Эксперты раскрыли язык тела Трампа и Си на переговорах

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине прошла в более тёплой атмосфере, чем ожидали наблюдатели. Газета The New York Times изучила не только слова лидеров но и их невербальное поведение. Эксперты обратили внимание на детали, которыми запомнились переговоры.

Специалисты заметили, что политики улыбались и много раз пожимали друг другу руки. Лидеры долго шли рядом по красной дорожке у Храма Неба. Они держались заметно ближе чем на многих предыдущих встречах Трампа с иностранными коллегами.

Эксперты увидели в этом стремление показать управляемое соперничество. Вашингтон и Пекин хотят сохранить конкуренцию в более дружелюбной форме несмотря на противоречия. Споры по Тайваню торговле и редкоземельным ресурсам не мешают диалогу.

Поведение Трампа выделялось особой активностью. Он несколько раз касался руки Си Цзиньпина. Американский президент улыбался и живо реагировал на происходящее вокруг. Он старался демонстрировать личное расположение к китайскому коллеге. Один из экспертов отметил, что Трамп выглядел так будто очень хотел понравиться Си Цзиньпину.

Си Цзиньпин же, наоборот, вёл себя более сдержанно. Он меньше жестикулировал и говорил спокойным тоном. Китайский лидер придерживался привычного формального стиля. Наблюдатели добавили, что Си не позволил Трампу использовать фирменное «силовое» рукопожатие. Американский президент часто подтягивает собеседника ближе к себе, но в этот раз не смог.

Трамп публично называл Си «великим лидером». Он говорил о дружбе и обещал «фантастическое будущее» отношениям США и Китая. В публикации указывается, что встреча показала две разные стратегии общения. Трамп пытался через жесты и личный контакт создать ощущение особой близости, а его коллега сохранял контроль и обозначал границы даже в максимально дружелюбной обстановке.

