15 мая, 14:52

Си Цзиньпин осенью совершит визит в США

Дональд Трамп и Си Цзиньпин в Пекине. Обложка © ТАСС / АР

Председатель КНР Си Цзиньпин получил приглашение от американского коллеги Дональда Трампа совершить ответный государственный визит в США. Лидер отправится в Вашингтон уже осенью, рассказал китайский министр иностранных дел Ван И.

«По приглашению президента США Дональда Трампа председатель КНР Си Цзиньпин этой осенью посетит Соединённые Штаты с государственным визитом», — отметил Ван И.

Трамп уклонился от ответа Си Цзиньпину о защите Тайваня

Напомним, 13 мая американский президент Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. США намерены вести взаимовыгодный бизнес с Китаем, поэтому в делегацию США также вошли видные бизнесмены. Трамп уже похвастался о договорённости с Си Цзиньпином на поставку 200 самолётов Boeing. Кроме того, американский лидер предложил КНР закупать у него нефть. По итогам переговоров в Пекине Трамп заявил о «фантастических сделках» с Китаем на «сотни миллиардов долларов».

Татьяна Миссуми
