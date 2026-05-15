Трамп уклонился от ответа Си Цзиньпину о защите Тайваня

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стал прямо отвечать председателю КНР Си Цзиньпину на вопрос о возможной защите Тайваня.П о словам американского лидера, разговор касался позиции Вашингтона в случае обострения вокруг острова.

«Он спросил меня, будем ли мы их защищать. Я сказал, что не буду говорить об этом», — сказал Трамп журналистам на борту своего самолёта.

Таким образом, президент США фактически сохранил неопределённость по одному из самых чувствительных вопросов в отношениях Вашингтона и Пекина.

Тайвань остаётся одной из главных точек напряжения между США и Китаем. Пекин считает остров частью своей территории, а американская сторона поддерживает связи с Тайбэем, но избегает прямых публичных обещаний о военной защите.