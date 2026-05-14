Fox News: «Сотни» членов делегации Трампа не взяли гаджеты в КНР, боясь слежки
Дональд Трамп с телефоном. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI
Многие члены делегации президента США Дональда Трампа, сопровождающие его в Пекине, сознательно оставили дома личные электронные устройства, опасаясь возможной слежки. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Сотни... помощников, сотрудников службы безопасности и чиновников, готовясь к поездке в Китай, оставят дома... свои мобильные телефоны», — говорится в публикации.
Меры предосторожности также распространяются на представителей крупных корпораций, сопровождающих американского лидера. Помимо отказа от личных гаджетов, официальные лица за рубежом часто проводят совещания в специальных временных помещениях, которые создаются прямо внутри гостиниц для защиты от наблюдения и прослушки.
Напомним, Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином, заверил, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем, назвал итоги переговоров превосходными и заявил, что привёз в Китай ведущих мировых предпринимателей для развития торговли; на вопросы о Тайване он не ответил. По мнению наблюдателей, поездка Трампа получилась очень драматичной. На приёме в Пекине президент США Дональд Трамп заявил, что приглашает председателя КНР Си Цзиньпина и госпожу Пэн посетить Белый дом 24 сентября, поблагодарив Си Цзиньпина за прекрасный приём.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.