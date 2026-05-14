Fox News: «Сотни» членов делегации Трампа не взяли гаджеты в КНР, боясь слежки

Многие члены делегации президента США Дональда Трампа, сопровождающие его в Пекине, сознательно оставили дома личные электронные устройства, опасаясь возможной слежки. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Сотни... помощников, сотрудников службы безопасности и чиновников, готовясь к поездке в Китай, оставят дома... свои мобильные телефоны», — говорится в публикации.

Меры предосторожности также распространяются на представителей крупных корпораций, сопровождающих американского лидера. Помимо отказа от личных гаджетов, официальные лица за рубежом часто проводят совещания в специальных временных помещениях, которые создаются прямо внутри гостиниц для защиты от наблюдения и прослушки.