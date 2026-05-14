Трамп пригласил Си Цзиньпина в США в сентябре
Обложка © ТАСС / AP / Mark Schiefelbein
Американский президент Дональд Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина нанести визит в США в сентябре. Об этом глава Белого дома заявил на приёме в Пекине.
«Ещё раз спасибо, председатель Си Цзиньпин, за этот прекрасный приём. И сегодня вечером для меня большая честь пригласить вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября», — сказал он во время банкета в Доме народных собраний.
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. Визит продлится до 15 мая. Американский лидео уже пообещал китайскому коллеге, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Позже политик заявил, что переговоры с Си Цзиньпином были превосходными.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.