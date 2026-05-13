Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с официальным визитом. Об этом сообщили китайские СМИ. Американский лидер прилетел вместе с делегацией в международный аэропорт Шоуду.

Визит продлится с 13 по 15 мая. В его рамках у главы Белого дома запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что основное внимание стороны уделят торгово-экономическим вопросам. Также в повестке встречи — ключевые международные темы. По данным Reuters, одним из ключевых вопросов станет взаимодействие Китая с Тегераном и Москвой.

Итоги переговоров могут повлиять на дальнейшие отношения Вашингтона и Пекина.