13 мая, 11:59

Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с официальным визитом. Об этом сообщили китайские СМИ. Американский лидер прилетел вместе с делегацией в международный аэропорт Шоуду.

Визит продлится с 13 по 15 мая. В его рамках у главы Белого дома запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что основное внимание стороны уделят торгово-экономическим вопросам. Также в повестке встречи — ключевые международные темы. По данным Reuters, одним из ключевых вопросов станет взаимодействие Китая с Тегераном и Москвой.

Итоги переговоров могут повлиять на дальнейшие отношения Вашингтона и Пекина.

Александра Вишнякова
