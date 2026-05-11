10 мая, 21:55

Трамп на переговорах с Си Цзиньпином обсудит поддержку Китаем Ирана и РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Китайскую Народную Республику обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином поддержку Пекином Москвы и Тегерана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации. Поездка запланирована на 14–15 мая.

Первоначально визит американского лидера в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля. Белый дом перенёс поездку из-за ситуации вокруг Ирана. Теперь Трамп встретится с китайским руководством в середине мая. Агентство уточняет, что одной из ключевых тем станет взаимодействие Китая с Тегераном и Москвой.

Администрация США пока не раскрывает полный список вопросов для обсуждения. Однако эксперты связывают эту поездку с изменением глобальной расстановки сил.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп не намерен повторно откладывать свою поездку в Китайскую Народную Республику. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент. Изначально Белый дом планировал поездку на конец марта, но из-за военного конфликта с Ираном её пришлось сдвинуть на середину мая. По словам Бессента, очередной отсрочки не ожидается.

Антон Голыбин
