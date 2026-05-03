Бессент: Трамп не намерен снова переносить визит в Китай

Американский лидер Дональд Трамп не намерен повторно откладывать свою поездку в Китайскую Народную Республику. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

«Насколько мне известно, он не собирается его переносить», — сказал глава ведомства, комментируя возможные изменения.

Изначально Белый дом планировал поездку на конец марта, но из-за военного конфликта с Ираном её пришлось сдвинуть на середину мая. Теперь, по словам Бессента, очередной отсрочки не ожидается.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пекине 14 и 15 мая. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Ответный визит китайского лидера в США ожидается позднее в этом году.