В Китае раскрыли, как Путин намерен опередить Трампа

Китайские журналисты заявили, что президент РФ Владимир Путин может сыграть на опережение в геополитической повестке на фоне планов американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет издание Baijiahao.

Авторы обратили внимание, что российский президент готовится к визиту в Китай, в то время как Трамп отложил поездку в Пекин из-за ситуации на Ближнем Востоке. В МИД РФ подтвердили, что подготовка визита ведётся, а сроки объявят позже.

«Эта новость немедленно привлекла внимание как Китая и России, так и международного сообщества. <…> Собирается ли Путин первым сделать ход и опередить Трампа?» — задались вопросом в статье.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп выразил заинтересованность Вашингтона в проведении встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Президент США не уточнил, какие шаги для организации такой встречи предпринимаются или планируются со стороны Вашингтона, а также не назвал возможные сроки и формат потенциальных переговоров.