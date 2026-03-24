Трамп заявил о желании США организовать встречу Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность Вашингтона в проведении встречи между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление республиканец сделал во время мероприятия в Белом доме.

«Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за стол переговоров и заключили сделку», — заявил американский лидер.

Хозяин Белого дома отметил, что хотел бы, чтобы Путин и Зеленский сели за стол переговоров и заключили сделку по урегулированию конфликта. Трамп не уточнил, какие шаги для организации такой встречи предпринимаются или планируются со стороны США, а также не назвал возможные сроки и формат потенциальных переговоров.

Ранее европейские дипломаты забили тревогу на фоне эскалации на Ближнем Востоке, опасаясь, что Вашингтон может свернуть поддержку Киева. Один из неназванных евродипломатов указал на непредсказуемость решений американского лидера Дональда Трампа. Он напомнил о ситуации с Гренландией и внезапном прекращении обмена разведданными с украинской стороной. По его словам, это доказывает, что риск полного отказа от обязательств перед Киевом существует всегда.