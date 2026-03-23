23 марта, 01:36

Экс-советник Трампа рассказал о новой главе в отношениях США с Россией

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил РИА «Новости», что Вашингтон заинтересован в восстановлении отношений с Россией. По его словам, это сотрудничество должно открыть новую главу как минимум до конца XXI века.

Пападопулос также отметил, что в перспективе американские компании могут начать инвестировать в российские нефтегазовые месторождения, включая такие проекты, как «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что США готовы к вхождению в капитал этих проектов.

Песков заявил о совпадении интересов России и США по экспорту нефти

Однако эти слова противоречат ранее опубликованному докладу разведывательного сообщества об угрозах безопасности (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026). В документе главными вызовами для национальной безопасности США названы Россия, Китай, Иран, КНДР и Пакистан.

Артём Гапоненко
