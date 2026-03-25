25 марта, 18:26

Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пекине в середине мая

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 14 и 15 мая. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Долгожданная встреча президента Трампа с председателем КНР состоится в Пекине 14 и 15 мая», — сказала она.

Ливитт добавила, что ответный визит председателя КНР в США ожидается позднее в текущем году.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на участие Китая в восстановлении судоходства через Ормузский пролив, заблокированного Ираном в ответ на нападение 28 февраля. Хозяин Белого дома добавил, что рассчитывает на определённые шаги со стороны Китая до своего предстоящего визита в эту страну. По словам американского лидера, Пекин также заинтересован в стабильности поставок нефти через этот маршрут. Также эксперты заявили, что Трамп бросил геополитический вызов всем государствам мира, которые не являются американскими сателлитами. Действия Вашингтона в отношении различных стран — от Венесуэлы до Ирана — показывают, что США по-прежнему стремятся сохранить мировое доминирование.

