Президент США Дональд Трамп, оказывая давлении на другие государства и решая судьбу их глав, бросает вызов России и Китаю, заявил член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович. По его словам, для американского лидера «нет никаких других правил, кроме тех, что он сам себе создаёт».

«Трамп бросает геополитический вызов всем государствам мира, которые не являются американскими сателлитами. Это, конечно, и Россия, и Китай. Всем этим странам предлагается стать занять роль терпил, какими сейчас являются государства Европы, которые входят в НАТО», — отметил собеседник URA.ru.

По словам эксперта, действия Вашингтона в отношении различных стран — от Венесуэлы до Ирана — показывают, что США по-прежнему стремятся сохранить мировое доминирование. Однако, как считает Носович, такие шаги лишь подталкивают другие государства к укреплению суверенитета и поиску альтернативных центров силы.

Он отметил, что после распада СССР международные институты, включая ООН и другие организации, во многом функционировали в рамках системы, где ключевую роль играли западные страны. По его словам, США долгое время могли сами решать, когда соблюдать международное право, а когда игнорировать его.

Эксперт считает, что нынешняя политика Вашингтона фактически подрывает прежнюю модель мирового устройства. «Трамп считает Америку страной, которая вправе вершить судьбы мира», объясняет Носович. По его оценке, американский лидер делает ставку на силовые инструменты, а не на идеологическую риторику, которой часто пользовались его предшественники.

При этом Носович подчеркнул, что Трамп вряд ли признаёт саму идею многополярности. По его мнению, американский президент видит будущий мировой порядок как систему, где США остаются главным игроком и центром силы.

В то же время эксперт полагает, что подобная политика может иметь обратный эффект. Усиление давления со стороны США заставляет другие страны активнее развивать собственную оборону, экономические союзы и политическую самостоятельность

Ранее Дональд Трамп выразил недоумение по поводу позиции Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, российский лидер Владимир Путин готов к сделке, тогда как глава киевского режима упорно избегает переговоров.