Трамп летит к Си без Мелании: Первая леди пропустит визит в Китай

Первая леди США Мелания Трамп не будет сопровождать американского лидера Дональда Трампа во время его визита в Китай. Об этом сообщает NewsNation со ссылкой на представителя администрации.

Корреспондент телеканала Либби Дин написала в соцсети X, что жена Трампа не поедет в Китай вместе с ним. Причины решения первой леди не участвовать в визите пока не уточняются.

Политик должен посетить Пекин 13–15 мая. В ходе поездки у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Китай планировался на 31 марта — 2 апреля. Однако поездку перенесли из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп не намерен снова откладывать поездку в Китай. Об этом заявлял министр финансов США Скотт Бессент. На переговоры в Китай Трамп пригласил крупных американских предпринимателей. В числе сопровождающих — глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг и ещё более десятка топ-менеджеров. Речь идёт о представителях финансового, технологического, аэрокосмического и сельскохозяйственного секторов. Их участие связывают с возможными деловыми соглашениями.