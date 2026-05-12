День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 18:49

Трамп летит к Си без Мелании: Первая леди пропустит визит в Китай

Жена Трампа не поедет с ним в Китай

Обложка © Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

Обложка © Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

Первая леди США Мелания Трамп не будет сопровождать американского лидера Дональда Трампа во время его визита в Китай. Об этом сообщает NewsNation со ссылкой на представителя администрации.

Корреспондент телеканала Либби Дин написала в соцсети X, что жена Трампа не поедет в Китай вместе с ним. Причины решения первой леди не участвовать в визите пока не уточняются.

Гегемония дала трещину: В Китае заявили о тупике Трампа в противостоянии с Ираном
Гегемония дала трещину: В Китае заявили о тупике Трампа в противостоянии с Ираном

Политик должен посетить Пекин 13–15 мая. В ходе поездки у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит американского лидера в Китай планировался на 31 марта — 2 апреля. Однако поездку перенесли из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп не намерен снова откладывать поездку в Китай. Об этом заявлял министр финансов США Скотт Бессент. На переговоры в Китай Трамп пригласил крупных американских предпринимателей. В числе сопровождающих — глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг и ещё более десятка топ-менеджеров. Речь идёт о представителях финансового, технологического, аэрокосмического и сельскохозяйственного секторов. Их участие связывают с возможными деловыми соглашениями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Мелания Трамп
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar