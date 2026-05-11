Трамп пригласил Маска и Кука сопровождать его в Китай для заключения сделок

Американская администрация пригласила крупнейших предпринимателей сопровождать Дональда Трампа в его визите в Китай на этой неделе. В списке — глава Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг и ещё более десятка топ-менеджеров из финансового, технологического, аэрокосмического и сельскохозяйственного секторов, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника Белого дома.

Среди приглашённых также оказались глава Goldman Sachs Дэвид Соломон, руководитель Citigroup Джейн Фрейзер и президент Meta* Дина Пауэлл, а также руководители MasterCard и Qualcomm. Как уточняет агентство, Белый дом рассчитывает, что участие такого мощного бизнес-десанта поможет заключить с Пекином новые торговые соглашения и контракты на закупки.

Примечательно, что в поездку не взяли главу Nvidia Дженсена Хуанга. По мнению источника Bloomberg, это исключение может создать проблемы для компании, которая активно пытается наладить экспорт процессоров для искусственного интеллекта в КНР.

Напомним, что Дональд Трамп проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 14–15 мая, в ходе которых обсудит поддержку Пекином Москвы и Тегерана. Взаимодействие Китая с Москвой и Тегераном теперь станет одной из ключевых тем. Администрация Трампа пока не раскрывает полный список вопросов для обсуждения. Эксперты связывают предстоящий визит с происходящими изменениями в глобальной расстановке сил.

