Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 09:38

В Госдуме раскрыли, как Китай публично унизил Трампа

Депутат Делягин: Китай публично унизил США в Ормузском проливе

Обложка © GigaChat / Life.ru

Депутат Госдумы, экономист и ведущий «Царьграда» Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива. Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп не смог добиться разблокировки ни угрозами, ни переговорами. При этом «американскому могуществу» бросил вызов Китай.

Официальный представитель МИД КНР спокойно заявил, что страна продолжит использовать пролив, выполнять энергетические сделки с Ираном и сохранять присутствие своего флота в регионе. Многие думали, что военное столкновение двух сверхдержав случится за Тайвань, но они столкнутся раньше. Пока американцы избежали прямого конфликта, отметил парламентарий.

«При этом надо отметить, что Николай Вавилов, это человек, который очень глубоко изучает Китай и хорошо его понимает, зафиксировал, что Пекин публично унизил президента Трампа», — резюмировал эксперт.

«Золотой» шанс Турции: Найден новый маршрут для поставок нефти вместо Ормуза
Ранее Дональд Трамп провёл совещание в Белом доме по ситуации в Ормузском проливе и переговорам с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar