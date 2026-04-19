В Госдуме раскрыли, как Китай публично унизил Трампа

Депутат Госдумы, экономист и ведущий «Царьграда» Михаил Делягин прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива. Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп не смог добиться разблокировки ни угрозами, ни переговорами. При этом «американскому могуществу» бросил вызов Китай.

Официальный представитель МИД КНР спокойно заявил, что страна продолжит использовать пролив, выполнять энергетические сделки с Ираном и сохранять присутствие своего флота в регионе. Многие думали, что военное столкновение двух сверхдержав случится за Тайвань, но они столкнутся раньше. Пока американцы избежали прямого конфликта, отметил парламентарий.

«При этом надо отметить, что Николай Вавилов, это человек, который очень глубоко изучает Китай и хорошо его понимает, зафиксировал, что Пекин публично унизил президента Трампа», — резюмировал эксперт.

Ранее Дональд Трамп провёл совещание в Белом доме по ситуации в Ормузском проливе и переговорам с Ираном. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.