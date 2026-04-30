Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 08:40

Гегемония дала трещину: В Китае заявили о тупике Трампа в противостоянии с Ираном

Sohu: У Трампа не осталось козырей против Ирана после двух неудачных операций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

У президента США Дональда Трампа больше не осталось действенных инструментов для давления на Иран. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты напомнили, что в 2025 году Трамп приказал нанести авиаудар по ядерным объектам Исламской Республики, рассчитывая на быструю капитуляцию Тегерана, но этого не произошло. В феврале 2026 года США совместно с Израилем начали более масштабную военную операцию, которая также не смогла сломить сопротивление.

В ответ на удары Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит 20% мировых перевозок нефти. Это вызвало резкий скачок цен на нефть и усилило инфляционное давление в США.

Авторы публикации, перевод которой приводит РИА «ФедералПресс», подсчитали, что две волны атак уже израсходовали 45% высокоточных ракет и 50% перехватчиков ПВО американской армии. Для восстановления арсенала потребуются годы, при этом иранские беспилотники (серия Shahed) стоят около 50 тысяч долларов, тогда как их перехват обходится Пентагону в 4–5 миллионов долларов за один дрон.

В КНР полагают, что в случае новой полномасштабной операции Иран нанесёт массированный ответный удар, и более 30 американских баз на Ближнем Востоке станут живыми мишенями. Сообщается, что Трамп хотел отдать приказ о втором раунде ударов, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что его страна не готова к иранскому ответу.

Издание приходит к выводу, что втягивание в долгосрочную войну на истощение поставит под угрозу основы американской гегемонии, включая военное сдерживание и статус доллара.

«Трамп знает, что первая операция против Ирана не заставила его пойти на уступки, второе применение силы лишь ввергнет США в ещё более глубокую трясину и ускорит падение гегемонии», — подытожили китайские журналисты.

Трамп заявил, что Россия предлагает помощь в решении вопроса с иранским ураном
Ранее в западных СМИ заявили, что CENTCOM разработал план нанесения серии «коротких и мощных» ударов по иранской инфраструктуре. Целью военной операции называется преодоление тупика в переговорах по ядерной сделке и принуждение Тегерана проявить гибкость, вернувшись за стол переговоров.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar