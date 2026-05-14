Трамп заявил, что переговоры с Си Цзиньпином были превосходными
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином прошла замечательно. Итоги переговоров он подвёл в беседе с журналистами.
«Превосходно», — сказал американский лидер.
Трамп также назвал Китай прекрасной страной. При этом вопросы журналистов о том, обсуждалась ли на встрече тема Тайваня, президент США оставил без ответа.
Переговоры США и Китая проходили на фоне обсуждения Тайваня, вопросов глобальной безопасности и так называемой «ловушки Фукидида». Так называют сценарий, при котором нарастающее соперничество двух сверхдержав способно перерасти в масштабный международный конфликт.
