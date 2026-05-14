14 секунд напряжения: Си Цзиньпин не позволил Трампу доминировать в кадре

Президент США Дональд Трамп попытался с первых секунд встречи задать тон переговорам с председателем КНР Си Цзиньпин, однако китайский лидер не позволил американскому коллеге перехватить инициативу даже в рукопожатии.

Момент приветствия лидеров в Пекине уже активно обсуждают в соцсетях и СМИ. Рукопожатие длилось 14 секунд и превратилось в своеобразную дипломатическую дуэль жестов. Трамп, выйдя из президентского лимузина, первым протянул руку ладонью вверх и попытался притянуть руку Си Цзиньпина ближе к себе – этот приём американский лидер использовал и на встречах с другими мировыми политиками.

Однако глава КНР быстро выровнял положение рук, не позволив хозяину Белого дома визуально доминировать в кадре. В итоге руки лидеров оказались на одинаковом расстоянии, а сам Си сохранял спокойную и уверенную позу.

Во время приветствия Трамп дважды похлопал китайского лидера по руке левой ладонью и что-то говорил ему, не отпуская захват. Уже после завершения рукопожатия президент США дополнительно коснулся локтя Си Цзиньпина.

Ранее Life.ru писал, что переговоры между США и Китаем проходят в условиях обсуждения Тайваня, мировой безопасности и так называемой «ловушки Фукидида». Речь идёт о сценарии, при котором соперничество двух сверхдержав может привести к глобальному конфликту.