Си Цзиньпин заявил о взаимном ущербе в случае конфликта Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил о последствиях конфликта между Пекином и Вашингтоном. По его словам, открытое противостояние Китая и США приведёт к взаимному ущербу, поэтому две крупнейшие экономики мира должны оставаться партнёрами, а не превращаться в соперников.

Заявление прозвучало во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию переговоров вёл телеканал Fox News. Си Цзиньпин подчеркнул, что рассчитывает обсудить с американским лидером ключевые вопросы, влияющие не только на отношения двух стран, но и на мировую стабильность.

Китайский лидер заявил, что Пекин и Вашингтон должны «задать верный курс» для двусторонних отношений и стать «хорошими рулевыми большого корабля китайско-американских связей». По мнению председателя КНР, 2026 год может стать историческим этапом в развитии отношений между государствами.

На фоне напряжённого диалога между сверхдержавами внимание СМИ также привлёк неожиданный образ госсекретаря США Марко Рубио во время визита в Пекин. Ранее Life.ru писал, что американский дипломат появился на борту Air Force One в сером спортивном костюме Nike Tech Fleece, который журналисты сравнили с образом венесуэльского лидера Николаса Мадуро. После публикации снимков в соцсетях обсуждение вышло далеко за рамки дипломатической повестки.