В стиле Мадуро: Рубио выбрал странный костюм для визита в Китай

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Пекин в странном костюме. Снимком поделился директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети X. На кадре, сделанном на борту Air Force One, американский дипломат запечатлён в сером спортивном трико.

Именно в таком сером костюме Nike задержали венесуэльского президента Николаса Мадуро в январе. Тогда продажи модели Nike Tech Fleece резко взлетели, а ценник на аукционах подскочил с привычных 180 долларов до 500–1000 долларов. На сходство обратило внимание издание NewsNation.

В ближайшие два дня, 13 и 14 мая, хозяин Белого дома Дональд Трамп проведёт переговоры с председателем Си Цзиньпином. Ожидается, что украинский и венесуэльский треки станут главными темами повестки.

Напомним, Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены в США. Их доставили в Нью-Йорк, где Мадуро предъявили обвинения в нарко-терроризме и других федеральных преступлениях. СМИ также писали, что во время операции по захвату венесуэльского приезидента американская армия применила секретное оружие.