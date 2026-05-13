Трамп намекнул на возможное включение Венесуэлы в состав США

Трамп опубликовал изображение Венесуэлы в цветах флага Соединённых Штатов

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором Венесуэла представлена в цветах американского флага и обозначена подписью «51-й штат». Намёк хозяина Белого дома появился в соцсети Truth Social.

Изображение Дональда Трампа с 51-м штатом. Фото © X / The White House

На размещённом изображении показана карта северной части Южной Америки. Территория Венесуэлы выделена цветами, ассоциирующимися с флагом Соединённых Штатов, что отсылает к гипотетическому расширению США. Каких-либо пояснений и заявлений к картинке Трамп не предоставил.

Напомним, ранее журналист Fox News Билл Мелуджин сообщил, что Дональд Трамп всерьёз обдумывает возможность включения Венесуэлы в состав США как 51-го штата. Глава Белого дома заявил, что Венесуэла обладает нефтяными запасами на 40 триллионов долларов и «любит Трампа». Тем временем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес отметила, что республика не допускает подобного варианта.

Тимур Хингеев
