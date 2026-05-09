9 мая, 04:53

Венесуэла вывезла весь обогащённый уран после ударов США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Венесуэла завершила операцию по вывозу всего запаса обогащённого урана с территории бывшего исследовательского реактора. Власти провели работу в срочном порядке после январской атаки США. Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль в своём Telegram-канале.

«В период с 18 по 29 апреля 2026 года была проведена безопасная операция по локализации, извлечению, наземной транспортировке и отправке оставшегося ядерного материала», — привёл он сообщение Правительства Венесуэлы.

Речь идёт о 13,5 кг урана. До недавнего времени материал хранили в исследовательской лаборатории в окрестностях Каракаса.

Венесуэльские власти заявили, что военный удар 3 января 2026 года в районе объектов Института венесуэльских научных исследований повысил уровень риска. Этот инцидент подтвердил необходимость ускорить операцию по вывозу ядерного материала.

«Похмелье социализма отступило»: Как изменилась жизнь в Венесуэле после захвата Мадуро

Напомним, в январе американский лидер Дональд Трамп разместил в социальной сети видео бомбардировку Венесуэлы. Трамп подчеркнул, США намерены управлять государством до момента, когда удастся гарантировать безопасный, корректный и взвешенный переход власти. Также американский президент назвал безупречной операцию по похищению президента страны Николаса Мадуро.

Лия Мурадьян
