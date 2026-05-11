День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 17:02

Трамп сообщил о планах сделать Венесуэлу 51-м штатом США

Обложка © Gettyimages / Kevin Dietsch

Обложка © Gettyimages / Kevin Dietsch

Президент США Дональд Трамп всерьёз обдумывает возможность включения Венесуэлы в состав США как 51-го штата. Об этом сообщил журналист Fox News Билл Мелуджин. По его словам, глава Белого дома заявил, что Венесуэла обладает нефтяными запасами на 40 триллионов долларов и «любит Трампа».

«Трамп сообщил моему коллеге с Fox News Джону Робертсу в телефонном разговоре только что, что он »всерьёз рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США», — написал Мелуджин в X.

«Похмелье социализма отступило»: Как изменилась жизнь в Венесуэле после захвата Мадуро
«Похмелье социализма отступило»: Как изменилась жизнь в Венесуэле после захвата Мадуро

Напомним, Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены в США. Их доставили в Нью-Йорк, где Мадуро предъявили обвинения в нарко-терроризме и других федеральных преступлениях. СМИ также писали, что во время операции по захвату венесуэльского приезидента американская армия применила секретное оружие.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Атака на Венесуэлу
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar