Трамп сообщил о планах сделать Венесуэлу 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп всерьёз обдумывает возможность включения Венесуэлы в состав США как 51-го штата. Об этом сообщил журналист Fox News Билл Мелуджин. По его словам, глава Белого дома заявил, что Венесуэла обладает нефтяными запасами на 40 триллионов долларов и «любит Трампа».

«Трамп сообщил моему коллеге с Fox News Джону Робертсу в телефонном разговоре только что, что он »всерьёз рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США», — написал Мелуджин в X.

Напомним, Николас Мадуро и его супруга Сильвия Флорес были похищены 3 января и вывезены в США. Их доставили в Нью-Йорк, где Мадуро предъявили обвинения в нарко-терроризме и других федеральных преступлениях. СМИ также писали, что во время операции по захвату венесуэльского приезидента американская армия применила секретное оружие.