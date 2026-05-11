Родригес исключила возможность вхождения Венесуэлы в состав США

Венесуэла не допускает варианта, при котором республика могла бы войти в состав Соединённых Штатов. Об этом заявила уполномоченный президента страны Дельси Родригес после выступления в Международном суде в Гааге.

По словам Родригес, для венесуэльцев вопрос независимости не подлежит обсуждению. Она подчеркнула, что власти и дальше будут отстаивать суверенитет, территориальную целостность и политическую самостоятельность государства.

«Президент Трамп знает, что мы работаем над дипломатической повесткой сотрудничества, и именно таким мы видим наш путь», — отметила она.

Напомним, журналист Fox News Билл Мелуджин заявил, что американский лидер Дональд Трамп всерьёз обдумывает возможность включения Венесуэлы в состав США как 51-го штата. По его словам, глава Белого дома заявил, что Венесуэла обладает нефтяными запасами на 40 триллионов долларов и «любит Трампа».