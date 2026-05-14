Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 мая, 02:56

Си Цзиньпин встретил Трампа в Пекине 14-секундным рукопожатием

Председатель КНР Си Цзиньпин начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Пекине. Кортеж американского лидера подъехал к площади у восточного входа в Дом народных собраний. Си Цзиньпин встретил гостя долгим рукопожатием. Политики обменялись приветственными фразами.

Си Цзиньпин встретил Трампа в Пекине.

Президент США пожал руки ключевым представителям китайского руководства. Председатель КНР аналогично поприветствовал американскую делегацию. Военный оркестр исполнил гимны двух стран и другие произведения.

Под музыку лидеры присутствовали на церемонии почётного караула. Они проследовали мимо строя бойцов Народно-освободительной армии Китая. Си Цзиньпина и Трампа также приветствовала толпа детей с флажками.

После церемонии лидеры начали обсуждение двусторонних и международных вопросов. Переговоры проходят в пекинском Доме народных собраний. В 18:00 политики примут участие в официальном банкете.

Китайцы сняли с Рубио собственные санкции, изменив написание его фамилии
Напомним, вместе с Трампом в Пекин прилетела группа крупных предпринимателей. В списке участников Илон Маск, Тим Кук, и Келли Ортберг. Ещё больше десятка топ-менеджеров представляют финансы, IT, авиакосмос и сельское хозяйство. Делегация планирует заключить ряд коммерческих соглашений.

Обложка © X / The White House

Лия Мурадьян
