Си Цзиньпин встретил Трампа в Пекине 14-секундным рукопожатием

Председатель КНР Си Цзиньпин начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Пекине. Кортеж американского лидера подъехал к площади у восточного входа в Дом народных собраний. Си Цзиньпин встретил гостя долгим рукопожатием. Политики обменялись приветственными фразами.

Президент США пожал руки ключевым представителям китайского руководства. Председатель КНР аналогично поприветствовал американскую делегацию. Военный оркестр исполнил гимны двух стран и другие произведения.

Под музыку лидеры присутствовали на церемонии почётного караула. Они проследовали мимо строя бойцов Народно-освободительной армии Китая. Си Цзиньпина и Трампа также приветствовала толпа детей с флажками.

После церемонии лидеры начали обсуждение двусторонних и международных вопросов. Переговоры проходят в пекинском Доме народных собраний. В 18:00 политики примут участие в официальном банкете.

Напомним, вместе с Трампом в Пекин прилетела группа крупных предпринимателей. В списке участников Илон Маск, Тим Кук, и Келли Ортберг. Ещё больше десятка топ-менеджеров представляют финансы, IT, авиакосмос и сельское хозяйство. Делегация планирует заключить ряд коммерческих соглашений.