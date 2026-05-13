Китайцы сняли с Рубио собственные санкции, изменив написание его фамилии
Китайские власти, возможно, изменили иероглифическое написание фамилии госсекретаря США Марко Рубио, чтобы обойти собственные санкции и позволить дипломату посетить страну. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на агентство AFP.
Пекин ввёл ограничительные меры против 11 американских официальных лиц ещё в 2020 году, и на тот момент сенатор Рубио попал в санкционный список. В марте этого года официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ушёл от прямого ответа на вопрос, действуют ли эти рестрикции до сих пор.
В публикации отмечалось, что незадолго до вступления в должность в январе 2025 года китайское правительство и государственные СМИ начали использовать другой китайский иероглиф для слога в его фамилии; два дипломата сообщили агентству, что, по их мнению, Китай изменил написание именно потому, что Марко Рубио находился под санкциями, включая запрет на въезд, под прежним вариантом написания его имени.
Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с официальным визитом на три дня (с 13 по 15 мая) вместе с делегацией в международный аэропорт Шоуду. Он назвал США и Китай двумя мировыми супердержавами. В рамках визита у главы Белого дома запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, основное внимание на которых, как ожидается, будет уделено торгово-экономическим вопросам, а также ключевым международным темам. Одним из центральных вопросов станет взаимодействие Китая с Тегераном и Москвой.
