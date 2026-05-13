Китайцы сняли с Рубио собственные санкции, изменив написание его фамилии

Китайские власти, возможно, изменили иероглифическое написание фамилии госсекретаря США Марко Рубио, чтобы обойти собственные санкции и позволить дипломату посетить страну. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на агентство AFP.

Пекин ввёл ограничительные меры против 11 американских официальных лиц ещё в 2020 году, и на тот момент сенатор Рубио попал в санкционный список. В марте этого года официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ушёл от прямого ответа на вопрос, действуют ли эти рестрикции до сих пор.

В публикации отмечалось, что незадолго до вступления в должность в январе 2025 года китайское правительство и государственные СМИ начали использовать другой китайский иероглиф для слога в его фамилии; два дипломата сообщили агентству, что, по их мнению, Китай изменил написание именно потому, что Марко Рубио находился под санкциями, включая запрет на въезд, под прежним вариантом написания его имени.