Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 мая, 13:34

Китайцы сняли с Рубио собственные санкции, изменив написание его фамилии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Китайские власти, возможно, изменили иероглифическое написание фамилии госсекретаря США Марко Рубио, чтобы обойти собственные санкции и позволить дипломату посетить страну. Об этом пишет британская газета Guardian со ссылкой на агентство AFP.

Пекин ввёл ограничительные меры против 11 американских официальных лиц ещё в 2020 году, и на тот момент сенатор Рубио попал в санкционный список. В марте этого года официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ушёл от прямого ответа на вопрос, действуют ли эти рестрикции до сих пор.

В публикации отмечалось, что незадолго до вступления в должность в январе 2025 года китайское правительство и государственные СМИ начали использовать другой китайский иероглиф для слога в его фамилии; два дипломата сообщили агентству, что, по их мнению, Китай изменил написание именно потому, что Марко Рубио находился под санкциями, включая запрет на въезд, под прежним вариантом написания его имени.

В стиле Мадуро: Рубио выбрал странный костюм для визита в Китай

Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с официальным визитом на три дня (с 13 по 15 мая) вместе с делегацией в международный аэропорт Шоуду. Он назвал США и Китай двумя мировыми супердержавами. В рамках визита у главы Белого дома запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, основное внимание на которых, как ожидается, будет уделено торгово-экономическим вопросам, а также ключевым международным темам. Одним из центральных вопросов станет взаимодействие Китая с Тегераном и Москвой.

Анастасия Никонорова
