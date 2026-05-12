Трамп назвал две главные супердержавы мира

Американский президент Дональд Трамп назвал журналистам две мировые супердержавы. По словам американского лидера, такими странами он считает США и Китай. Такое заявление глава Белого дома сделал во время общения с журналистами.

Ранее Дональд Трамп не исключил возможности своего визита в Россию в этом году. Он заявил, что «сделает всё необходимое» для этого, и выразил уверенность в урегулировании российско-украинского конфликта, упомянув, что уже способствовал разрешению восьми других споров.