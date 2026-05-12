Трамп не исключил своего визита в Россию до конца года

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности своего визита в Россию в этом году. Об этом он сообщил журналистам у Белого дома перед вылетом в Китай.

Трамп заявил, что «сделает всё необходимое» для этого, и выразил уверенность в урегулировании российско-украинского конфликта, упомянув, что уже способствовал разрешению восьми других споров.

Напомним, во время саммита на Аляске в августе президент России Владимир Путин на английском позвал американского коллегу в Москву. Next time in Moscow, произнёс тогда лидер РФ. Трамп назвал предложение интересным и допустил поездку, несмотря на возможное осуждение со стороны противников России.