Песков: Приглашение Трампу посетить Москву в силе, Путин будет рад его видеть

Приглашение лидеру США Дональду Трампу посетить Москву в силе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин будет рад видеть американского коллегу в РФ.

«Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что Путин говорит это Трампу во время телефонных переговоров.

Напомним, во время саммита на Аляске в августе президент России Владимир Путин на английском позвал американского коллегу в Москву. Next time in Moscow, произнёс тогда лидер РФ. Трамп назвал предложение интересным и допустил поездку, несмотря на возможное осуждение со стороны противников России.

Последний на сегодняшний день телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 29 апреля. Тогда российский лидер сообщил своему коллеге, что Москва готова объявить перемирие на время празднования Дня Победы.