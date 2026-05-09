Путин: Трамп «очень достойно» говорил о 9 Мая во время телефонного разговора

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе последнего совместного телефонного разговора «очень достойно» говорил о 9 Мая. Российский лидер рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.

«В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов, господином Трампом, у нас возник разговор о 9 Мая. И, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд», — сказал Путин.

Ранее Трамп подписал прокламацию, приуроченную к годовщине разгрома нацистской Германии. Документ подчёркивает вклад союзников США. При этом о помощи СССР напрямую не говорится.