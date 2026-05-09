День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 18:51

Путин: Трамп «очень достойно» говорил о 9 Мая во время телефонного разговора

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе последнего совместного телефонного разговора «очень достойно» говорил о 9 Мая. Российский лидер рассказал об этом, отвечая на вопросы журналистов.

«В ходе последнего телефонного разговора с президентом Соединённых Штатов, господином Трампом, у нас возник разговор о 9 Мая. И, кстати говоря, он говорил об этом очень достойно, на мой взгляд», — сказал Путин.

Путин поздравил иностранных граждан и лидеров с 81-й годовщиной Победы
Путин поздравил иностранных граждан и лидеров с 81-й годовщиной Победы

Ранее Трамп подписал прокламацию, приуроченную к годовщине разгрома нацистской Германии. Документ подчёркивает вклад союзников США. При этом о помощи СССР напрямую не говорится.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar