Завершение конфликта на Украине уже очень близко, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором разрешении украинского кризиса. Об этом он сообщил журналистам, находясь на Южной лужайке Белого дома перед своим визитом в Китай.
«Я считаю, что завершение конфликта на Украине уже очень близко», — отметил американский политик.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. С такой оценкой согласилась и экстрасенс. Она заявила, что видит переломный этап в зоне СВО осенью. По словам ясновидящей, в ближайшее время на линии соприкосновения может произойти событие, которое изменит ход боевых действий и приведёт к их постепенному снижению. Она считает, что нынешний период остаётся сложным, однако позже ситуация начнёт стабилизироваться.
