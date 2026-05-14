14 мая, 03:41

Си Цзиньпин призвал США преодолеть ловушку Фукидида в отношениях

Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Китай и США должны объединить усилия для ответа на глобальные вызовы и преодолеть ловушку Фукидида. Две страны способны сформировать безопасную архитектуру двустороннего взаимодействия. Председатель КНР Си Цзиньпин озвучил эту позицию в ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

«Смогут ли Китай и США перешагнуть через ловушку Фукидида и открыть новую парадигму отношений крупных держав? <…> Это вопросы истории, мира и народов, а также вызов эпохи, ответ на который лидеры великих держав должны дать совместно», — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин добавил, что международное сообщество снова оказалось на историческом перекрёстке. Глобальные перемены ускоряются. Общие интересы Китая и США перевешивают разногласия. Успех одной стороны создаёт возможности для другой. Лидер КНР подчеркнул, стабильные китайско-американские отношения выгодны всему миру.

Термин «ловушка Фукидида» популяризировал американский политолог Грэхем Аллисон. Он описывает тенденцию к войне, когда новая укрепляющаяся держава угрожает вытеснить существующего гегемона.

Трамп пообещал Си Цзиньпину, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем

Ранее в ходе встречи Си Цзиньпин предупредил о последствиях конфликта между Пекином и Вашингтоном. Китайский лидер отметил — открытое противостояние двух крупнейших экономик мира принесёт взаимный ущерб. Поэтому страны должны оставаться партнёрами, а не превращаться в соперников.

Лия Мурадьян
