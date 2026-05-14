Трамп пообещал Си Цзиньпину, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем

США планируют выстраивать деловые отношения с Китаем на принципах взаимной выгоды. Эту позицию озвучил американский президент Дональд Трамп во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома подчеркнул, что бизнес между двумя странами будет развиваться на полностью взаимной основе.

«Они [бизнесмены] собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать своё почтение вам и Китаю, и они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса, и с нашей стороны это будет на полностью взаимной основе», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что у стран получалось решать трудности, когда они возникали. Он выразил уверенность — США и Китай ждёт фантастическое совместное будущее. Эти слова Трамп произнёс на открытии переговоров с Си Цзиньпином в Пекине.

Американский лидер также пообещал, что его визит в Пекин приведёт к улучшению отношений двух стран.

Напомним, Си Цзиньпин встретил Трампа в Пекине долгим рукопожатием. Кортеж американского лидера подъехал к площади у восточного входа в Дом народных собраний. Политики обменялись приветственными фразами.