Почему Трамп не смог задоминировать Си фирменным рукопожатием: разбор эксперта по протоколу
Эксперт Кобелюк назвал рукопожатие Трампа и Си битвой контркультур
Обложка © ТАСС / Kenny Holston / АР
Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин попытался с первых секунд встречи задать тон переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином, однако китайский лидер не позволил американскому коллеге перехватить инициативу. В итоге рукопожатие длилось 14 секунд. Эксперт по деловому протоколу Алексей Кобелюк оценил для Life.ru эту «рукопожатную дипломатию» и объявил победителя «дуэли».
Однако оценку он начал не с приветствия лидеров, а со встречи американской делегации в аэропорту. Приём был достаточно пышным: военный оркестр, красная дорожка, дети с флажками, однако же сам Си не приехал встречать гостя из-за океана.
Мы наблюдаем состязание двух контркультур. В социалистическое государство приезжает оплот мирового капитализма — президент, который является увлечённым бизнесменом. Это человек, который любит сделки и приезжает для того, чтобы изыскать для себя выгоду. Его принимают в стране, где люди тоже умеют делать деньги, но при этом Китай — страна с тысячелетней историей. А в традициях китайского гостеприимства ни в коем случае нельзя показывать гостю истинное к нему отношение. То есть, как бы господин Си Цзиньпин ни относился сейчас к Трампу, он этого не покажет.
Само же рукопожатие тоже полно символизма. Кобелюк обращает внимание, что Трамп начинает протягивать руку ладонью вверх уже с трёх-пяти шагов. Это как бы говорит: «Я пришёл с миром, я пришёл без оружия. Вот, посмотри на мою открытую ладонь». Си Цзиньпин накрывает его ладонь своей рукой, то есть он принимает этот жест доброй воли.
Трамп вообще очень тактильный человек, и он любит показывать своё превосходство. Но Си Цзиньпин не дал притянуть руку к себе, не дал Трампу занять лидирующее положение. Он сказал: «Ребята, здесь, на моей земле, мы будем играть как равноправные партнёры». То есть: «Я уважаю то, что ты ко мне приехал, то, что ты показал мне открытый жест, но я не дам тебе занять ни единой позиции». Обратите внимание на очень сдержанную улыбку Си Цзиньпина после самого рукопожатия.
Эксперт отметил, что Си Цзиньпин, как глава великой мировой державы, осознанно не показывает своего отношения к американскому коллеге — он позволяет ему похлопать себя по плечу, терпит эти жесты, не показывает пренебрежения, но и яркой эмоциональной реакции тоже.
На Востоке более сдержанные эмоции, более сдержанные слова. Сейчас позиция Си Цзиньпина максимально сильная и максимально отстранённая. Он не показывает ни радости, ни разочарования, он показывает сдержанную улыбку с фразой: «Мы тебя послушаем, а дальше сделаем свои выводы».
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.