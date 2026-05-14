Почему Трамп не смог задоминировать Си фирменным рукопожатием: разбор эксперта по протоколу

Мы наблюдаем состязание двух контркультур. В социалистическое государство приезжает оплот мирового капитализма — президент, который является увлечённым бизнесменом. Это человек, который любит сделки и приезжает для того, чтобы изыскать для себя выгоду. Его принимают в стране, где люди тоже умеют делать деньги, но при этом Китай — страна с тысячелетней историей. А в традициях китайского гостеприимства ни в коем случае нельзя показывать гостю истинное к нему отношение. То есть, как бы господин Си Цзиньпин ни относился сейчас к Трампу, он этого не покажет.