«Соперники во всём»: Трампа в Китае ждёт «облом», все лавры достанутся Путину
© ТАСС / Mark Schiefelbein / АР
Визит президента США Дональда Трампа в Китай стал весьма драматичным. Хозяин Белого дома предстал перед председателем КНР Си Цзиньпином ослабленным после провала иранской авантюры. Базовых предпосылок для дружбы и согласия между Вашингтоном и Пекином как не было, так и нет.
Обе сверхдержавы остаются соперниками во всём, а кто из них возьмёт верх, зависит во многом от России, поэтому готовящийся визит Владимира Путина в Китай имеет принципиальное значение как для Поднебесной, так и для США. Чем сильнее Си Цзиньпин убедится в недоговороспособности Трампа, тем теснее сблизится с российским лидером.
«В Москве, похоже, уверены, что у Трампа в Пекине будет облом», — пишет «Царьград».
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином и пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Позже политик заявил, что переговоры с Си Цзиньпином были превосходными.
