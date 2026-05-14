«Соперники во всём»: Трампа в Китае ждёт «облом», все лавры достанутся Путину

Визит президента США Дональда Трампа в Китай стал весьма драматичным. Хозяин Белого дома предстал перед председателем КНР Си Цзиньпином ослабленным после провала иранской авантюры. Базовых предпосылок для дружбы и согласия между Вашингтоном и Пекином как не было, так и нет.

Обе сверхдержавы остаются соперниками во всём, а кто из них возьмёт верх, зависит во многом от России, поэтому готовящийся визит Владимира Путина в Китай имеет принципиальное значение как для Поднебесной, так и для США. Чем сильнее Си Цзиньпин убедится в недоговороспособности Трампа, тем теснее сблизится с российским лидером.

«В Москве, похоже, уверены, что у Трампа в Пекине будет облом», — пишет «Царьград».