Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 мая, 12:36

«Грандиозный успех» не состоялся: Почему Трамп не смог добиться уступок от Си Цзиньпина

Обложка © ТАСС / Brendan Smialowski / АР

Дональд Трамп провалил переговоры с Си Цзиньпином в Китае. Стороны сверили часы, но остались при своих, заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, США и КНР не достигли компромиссов по Тайваню и Ирану. Чтобы не терять лицо, стороны обменялись лишь символическими экономическими жестами.

Трамп заявил о «фантастических сделках» с Китаем на «сотни миллиардов долларов»
В экономической плоскости нет масштабного смягчения тарифов или санкций в отношении Китая. Проблема с поставками дефицитных китайских редкоземельных металлов также не решена, хотя Пекин снял экспортные ограничения и пообещал закупать американскую говядину. Никаких политических очков Трамп не заработал и рейтинги не улучшил.

«Хоть он, конечно, будет всячески утверждать, что это был для него некий грандиозный успех, всё отлично понимают — это не так», — подчеркнул американист в интервью NEWS.ru.

«Всё в мусор‎»: На борт самолёта Трампа запретили брать подарки от Китая
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином и пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. В частности, Трамп сообщил о договорённости с Си Цзиньпином на поставку 200 самолётов Boeing. Кроме того, американский лидер предложил КНР закупать у него нефть.

Борис Эльфанд
