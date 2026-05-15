«Грандиозный успех» не состоялся: Почему Трамп не смог добиться уступок от Си Цзиньпина

Дональд Трамп провалил переговоры с Си Цзиньпином в Китае. Стороны сверили часы, но остались при своих, заявил политолог Малек Дудаков. По его словам, США и КНР не достигли компромиссов по Тайваню и Ирану. Чтобы не терять лицо, стороны обменялись лишь символическими экономическими жестами.

В экономической плоскости нет масштабного смягчения тарифов или санкций в отношении Китая. Проблема с поставками дефицитных китайских редкоземельных металлов также не решена, хотя Пекин снял экспортные ограничения и пообещал закупать американскую говядину. Никаких политических очков Трамп не заработал и рейтинги не улучшил.

«Хоть он, конечно, будет всячески утверждать, что это был для него некий грандиозный успех, всё отлично понимают — это не так», — подчеркнул американист в интервью NEWS.ru.