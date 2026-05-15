15 мая, 02:23

«У нас её очень много»: Трамп предложил Си Цзиньпину закупать американскую нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что предложил председателю КНР Си Цзиньпину начать закупки американской нефти. Китайский лидер, по словам Трампа, выразил заинтересованность.

Американский президент рассказал, что во время переговоров с китайским коллегой подчеркнул наличие у США огромных энергетических ресурсов.

«Я сказал: «Я бы хотел, чтобы вы покупали нефть из Техаса и Луизианы, с Аляски. У нас её очень много». И он ответил, что ему нравится эта идея и он хотел бы это обсудить», – сообщил Трамп.

Это не единственная экономическая тема, поднятая в ходе американо-китайского диалога. Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп также договорился с Си Цзиньпином о поставке 200 самолётов Boeing. Изначально американский авиастроитель рассчитывал продать Китаю около 150 лайнеров, однако в ходе переговоров объём возможной сделки вырос. Президент США назвал это серьёзным успехом для американской авиационной отрасли.

Юния Ларсон
