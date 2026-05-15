Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 01:47

Трамп сообщил о договорённости с Си Цзиньпином на поставку 200 самолётов Boeing

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media_works

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить у компании Boeing 200 самолётов. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News во время визита в Пекин.

По словам Трампа, изначально Boeing рассчитывал продать Китаю около 150 лайнеров, однако в ходе переговоров объём возможной сделки вырос до 200 самолётов. Президент США назвал это серьёзным успехом для американской авиационной отрасли.

Си Цзиньпин назвал визит Дональда Трампа в Китай историческим
Си Цзиньпин назвал визит Дональда Трампа в Китай историческим

Трамп прибыл в Китай 13 мая с трёхдневным визитом. Вместе с ним в Пекин прилетели руководители крупнейших американских корпораций, включая Илона Маска, главу Apple Тима Кука, президента Boeing Келли Ортберга, гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга и руководителя Goldman Sachs Дэвида Соломона. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер заявил, что США намерены выстраивать деловые отношения с Китаем на принципах взаимной выгоды.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Китай
  • США
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar