Трамп сообщил о договорённости с Си Цзиньпином на поставку 200 самолётов Boeing

Президент США Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился закупить у компании Boeing 200 самолётов. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News во время визита в Пекин.

По словам Трампа, изначально Boeing рассчитывал продать Китаю около 150 лайнеров, однако в ходе переговоров объём возможной сделки вырос до 200 самолётов. Президент США назвал это серьёзным успехом для американской авиационной отрасли.

Трамп прибыл в Китай 13 мая с трёхдневным визитом. Вместе с ним в Пекин прилетели руководители крупнейших американских корпораций, включая Илона Маска, главу Apple Тима Кука, президента Boeing Келли Ортберга, гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга и руководителя Goldman Sachs Дэвида Соломона. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином американский лидер заявил, что США намерены выстраивать деловые отношения с Китаем на принципах взаимной выгоды.