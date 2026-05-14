14 мая, 17:13

Си Цзиньпин назвал визит Дональда Трампа в Китай историческим

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Brendan Smialowski / АР

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит президента США Дональда Трампа в Пекин историческим. Такое заявление лидер сделал во время приветственного банкета.

«Это исторический визит», — заявил председатель КНР.

Маск назвал переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Пекине «замечательными»
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. Трамп заверил, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем, а итоги переговоров назвал превосходными. По его словам, он привёз в Китай ведущих мировых предпринимателей для развития торговли. На вопросы о Тайване он не ответил. По мнению наблюдателей, поездка Трампа получилась очень драматичной.

Александра Мышляева
