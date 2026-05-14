Маск назвал переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Пекине «замечательными»
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск положительно отозвался о проходящих в Пекине переговорах между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, встречи идут замечательно и уже дают результаты.
«Замечательно... Много хорошего», — приводит пресс-пул Белого дома ответ миллиардера на вопрос о достигнутых договорённостях.
Коллегу поддержали и другие представители американского бизнеса. Генеральный директор Apple Тим Кук в ответ на аналогичный вопрос просто показал поднятые вверх большие пальцы.
«Встречи прошли хорошо... Господин Си и президент Трамп были великолепны», — добавил глава Nvidia Дженсен Хуанг.
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином, пообещав, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем, и позже назвал переговоры превосходными. Хозяин Белого дома заявил, что привёз в Китай крупнейших бизнесменов мира для развития торговли. Американский лидер оставил без ответа вопросы о том, обсуждалась ли тема Тайваня. По мнению наблюдателей, визит Трампа в Китай стал весьма драматичным.
