Илон Маск корчил гримасы на приёме в Пекине с Трампом и Си Цзиньпином
Илон Маск.
Американский предприниматель Илон Маск вёл себя нестандартно во время официальной фотосессии в Пекине. Миллиардер участвовал в государственном приёме с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином и показывал гримасы и необычные выражения лица. Кадры с миллиардером быстро разлетелись по социальным сетям. Пользователи активно обсуждают поведение бизнесмена.
На кадрах с банкета заметно, как кривляется глава Tesla и SpaceX. Также Маск показывал большие пальцы в знак одобрения. Некоторые пользователи отметили, что это выглядело забавно. Другие обсуждают уместность такого поведения на официальном мероприятии.
Гримасы Илона Маска в Пекине.
«Илон Маск занимается своими типичными илоновскими делами в Пекине», — подписали авторы один из роликов с миллиардером.
Делегация из десятков американских топ-менеджеров прилетела в столицу Китая вместе с главой Белого дома. Организаторы пригласили участников на государственный приём. Программа включала торжественный обед.
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. Американский лидер пообещал, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Позже Трамп назвал переговоры превосходными. Хозяин Белого дома заявил, что привёз в Китай крупнейших бизнесменов мира для развития торговли. Наблюдатели считают, что визит Трампа в Китай стал весьма драматичным.
