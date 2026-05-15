Илон Маск корчил гримасы на приёме в Пекине с Трампом и Си Цзиньпином

Американский предприниматель Илон Маск вёл себя нестандартно во время официальной фотосессии в Пекине. Миллиардер участвовал в государственном приёме с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином и показывал гримасы и необычные выражения лица. Кадры с миллиардером быстро разлетелись по социальным сетям. Пользователи активно обсуждают поведение бизнесмена.

На кадрах с банкета заметно, как кривляется глава Tesla и SpaceX. Также Маск показывал большие пальцы в знак одобрения. Некоторые пользователи отметили, что это выглядело забавно. Другие обсуждают уместность такого поведения на официальном мероприятии.

Гримасы Илона Маска в Пекине. Видео © X / DogeDesigner

«Илон Маск занимается своими типичными илоновскими делами в Пекине», — подписали авторы один из роликов с миллиардером.

Делегация из десятков американских топ-менеджеров прилетела в столицу Китая вместе с главой Белого дома. Организаторы пригласили участников на государственный приём. Программа включала торжественный обед.