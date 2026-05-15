Трамп заявил о «фантастических сделках» с Китаем на «сотни миллиардов долларов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация заключила с Китаем «фантастические торговые сделки» по результатам визита в Пекин. С таким утверждением выступили в пресс-пуле Белого дома. Американский лидер не стал раскрывать суть контрактов, но похвастался, что «большой кусок» достался компании Boeing.

«Чего он [председатель Си Цзиньпин] хотел от США? Многого. Слишком много всего, чтобы перечислять, но много. <...> Он собирается заказать 200 самолётов. Это серьёзно. Boeing. 200 больших самолётов. Это много рабочих мест, действительно много. Boeing хотел 150, а получил 200», — уточнил Трамп.

В Пекин на переговоры вместе с лидером США прилетали сразу несколько бизнесменов, среди них основатель Tesla Илон Маск, исполнительны директор Nvidia Дженсен Хуанга и гендиректор Apple Тим Кук. По словам Трампа, изначально визит предпринимателей не планировался, но глава Белого дома настоял на их присутствии. Он также подчеркнул, что Китай намерен «инвестировать сотни миллиардов долларов» в американский бизнес. По мнению Трампа, переговоры можно назвать «хорошими».