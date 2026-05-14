Си Цзиньпин: Компании из США активно участвуют в продвижении реформ в Китае

Американские компании активно участвуют в процессе реформ и продвижении открытости Китая. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Обе стороны извлекают из этого выгоду», — приводит словам Си Центральное телевидение Китая.

По словам китайского лидера, Пекин продолжит проводить политику по усилению открытости в мире. Кроме того, Народная Республика приветствует укрепление взаимовыгодного сотрудничества с США. Телеканал утверждает, что главы американский компаний, прибывшие на переговоры вместе с Трампом, придают местному рынку большое значение.

«Я верю, что у американских компаний в КНР открываются широкие перспективы», — отметил Си.

Ранее Дональд Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить США. Американская сторона предложила организовать государственный визит осенью.