Рубио увёл Маска от прессы, чтобы он не сболтнул лишнего о Си Цзиньпине

Госсекретарь США Марко Рубио не дал американскому миллиардеру Илону Маску ответить на вопрос журналистов о том, как прошла встреча президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Всё происходило в Доме народных собраний в Пекине, где собрались журналисты. Они окружили появившегося в зале Маска и поинтересовались переговорами политиков. Бизнесмен успел сказать только: «Всё было потрясающе». После чего Рубио деликатно, но настойчиво увёл Маска. Журналистам на тот же вопрос никто из американской делегации так и не ответил.