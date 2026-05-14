Рубио увёл Маска от прессы, чтобы он не сболтнул лишнего о Си Цзиньпине
Обложка © ТАСС / АР
Госсекретарь США Марко Рубио не дал американскому миллиардеру Илону Маску ответить на вопрос журналистов о том, как прошла встреча президента страны Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Всё происходило в Доме народных собраний в Пекине, где собрались журналисты. Они окружили появившегося в зале Маска и поинтересовались переговорами политиков. Бизнесмен успел сказать только: «Всё было потрясающе». После чего Рубио деликатно, но настойчиво увёл Маска. Журналистам на тот же вопрос никто из американской делегации так и не ответил.
Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. По словам американского лидера, Штаты будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Трамп уже назвал переговоры превосходными. Хозяин Белого дома заявил, что привёз в Пекин крупнейших бизнесменов мира для развития торговли. Илон Маск отметил, что считает визит Трампа в Пекин удачным.
