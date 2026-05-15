«Всё в мусор»: На борт самолёта Трампа запретили брать подарки от Китая
Пресс-пулу Трампа запретили брать подарки от Китая на борт Air Force One
На борт американского президентского самолёта Air Force One не разрешили пронести предметы, полученные от китайских чиновников во время визита в Пекин с президентом США Дональдом Трампом. Одноразовые телефоны и значки делегации выбросили в мусор, сообщает корреспондентка New York Post в Белом доме Эмили Гудин.
«Американские сотрудники забрали всё, что раздавали китайские чиновники — аккредитации, одноразовые телефоны от сотрудников Белого дома, значки для делегации — собрали это перед посадкой на борт AF1 и выбросили в мусорный контейнер у подножия трапа», — написала журналистка в соцсети X и добавила, что ничего из Китая не разрешили на борту президента.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал визит президента США Дональда Трампа в Пекин как историческое событие. Такое заявление он сделал во время приветственного банкета, отметив, что американские компании активно вовлечены в проведение реформ и содействуют укреплению открытости Китая. Во время визита в Пекин охрана Трампа вступила в конфликт из-за недопуска в Храм Неба с оружием.
