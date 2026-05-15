«Всё в мусор‎»: На борт самолёта Трампа запретили брать подарки от Китая

На борт американского президентского самолёта Air Force One не разрешили пронести предметы, полученные от китайских чиновников во время визита в Пекин с президентом США Дональдом Трампом. Одноразовые телефоны и значки делегации выбросили в мусор, сообщает корреспондентка New York Post в Белом доме Эмили Гудин.

«Американские сотрудники забрали всё, что раздавали китайские чиновники — аккредитации, одноразовые телефоны от сотрудников Белого дома, значки для делегации — собрали это перед посадкой на борт AF1 и выбросили в мусорный контейнер у подножия трапа», — написала журналистка в соцсети X и добавила, что ничего из Китая не разрешили на борту президента.